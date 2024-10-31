Развращала ребенка, била сожителя и убила собаку: в Польше украинку ждет суд

Пыталась избежать тюрьмы, отправившись воевать против России

В Польше украинку обвиняют в развращении ребенка, жестоком обращении с сожителем, нападении на незнакомую женщину и убийстве собаки.

23-летняя беженка находится за решеткой с весны текущего года. Об этом пишет издание "Експрес" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Прокуратура Быдгоща окончила расследование дела 23-летней Вероники К., которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину проживает в Польше. Весной ее задержали правоохранители, и с тех пор она находится под стражей.

Отмечается, что поводом для задержания девушки стало сообщение от мужчины, заявившего, что его сожительница до смерти забила собаку лопатой, а затем бросила ее тело в печь. Частично обгоревшее тело животного было обнаружено полицейскими в камине.

"Женщину обвинили в издевательстве над животным с особой жестокостью и убийстве собаки. Ей грозит пять лет заключения", – пишут журналисты.

Стало известно, что украинка была дважды судима. Прокуратура также обвиняет ее в сексуальном насилии над своей пятилетней дочерью. Девочка рассказала сверстникам, что ее мать будто бы касалась и проникала в интимные места ребенка.

Правдивость свидетельств ребенка подтвердил эксперт-психолог. Сейчас девочка проживает в украинской приемной семье.

В обвинительном акте также идет речь о жестоком обращении Вероники К. с партнером. Мужчина сообщил, что она регулярно его избивала и тыкала пальцами в глаза.

Кроме того, обвиняемая якобы напала на пассажирку одного из автобусов Быдгоща. Украинка пыталась сорвать колготы с одной из своих попутчиц, чтобы совершить сексуальные действия.

Отмечается, что девушку осмотрел эксперт-психиатр и пришел к выводу, что она – вменяема и может отвечать за свои действия.

23-летняя украинка спрашивала прокурора, может ли она выйти на свободу, если отправится воевать против России. Однако польское законодательство не предусматривает такой возможности.

В Польше 48-летний гражданин Украины погиб во время попытки правоохранителей доставить его в участок. Причина смерти мужчины пока устанавливается.