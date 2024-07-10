Предложил сделать массаж: в Киеве работник университетского общежития развращал 14-летнего мальчика

Извращенцу грозит до пяти лет тюремного заключения

Заместитель заведующего общежития одного из столичных университетов целенаправленно совершил развратные действия по отношению к подростку. В результате произошедшего мальчик получил психологическую травму.

Правоохранителям удалось установить детали инцидента и фигуранту сообщили о подозрении в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего парня. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В Киеве 66-летний мужчина, работавший заместителем заведующего общежития одного из университетов, пригласил к себе в комнату 14-летнего подростка. Злоумышленник втерся в доверие к мальчику и предложил сделать ему массаж.

Когда подросток лег на кровать мужчина начал совершать по отношению к нему развратные действия — извращенец целенаправленно касался половых органов несовершеннолетнего парня, осознавая при этом противоправность таких действий.

Стоит отметить, что данная ситуация негативно отразилась на психологическом и эмоциональном состоянии ребенка. Он замкнулся у себя, а также начал испытывать постоянные переживания стыда и беспомощности. В конечном итоге подросток собрался с силами и рассказал о произошедшем своим родным, которые затем обратились за помощью в полицию.

Данное событие имело место тогда, когда большинство студентов из-за начала войны покинули общежитие, а остаться в помещении разрешили только временно перемещенным лицам. Мужчину после инцидента сразу же уволили.

На данный момент 66-летнему уроженцу Киевщины сообщили о подозрении в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего парня. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование по данному делу продолжается.

Извращенцу грозит тюрьма

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве отправили за решетку 35-летнего мужчину, который развращал 15-летнюю дочь своей знакомой. Злоумышленник через соцсети присылал девочке свои интимные фото и порно видео, а также хранил файлы с детской порнографией.