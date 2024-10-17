Прокурор развращал детей и снимал это на камеру, его ждет суд

Работника прокуратуры ждет суд за совершенные деяния

В Черкассах сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудника местной прокуратуры. Ему инкриминируют совершение развратных действий в отношении лиц, не достигших совершеннолетия.

Об этом сообщил в Facebook городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко. Речь идет о Сергее Гармаше: его задержали возле школы №17 на улице Героев Небесной Сотни.

По информации Офиса генерального прокурора, досудебное расследование в отношении Гармаша было начато еще 7 октября.

Сергей Гармаш после задержания. Источник: t.me/AndriyuKK

Анатолий Бондаренко заявил, что работника прокуратуры задержали сотрудники Государственного бюро расследований совместно с представителями других силовых структур, включая Киберполиции.

Офис генерального прокурора Украины подозревает Гармаша по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 155 (Совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста);

ч. 1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних);

ч. 3 ст. 156-1 (Домогательство ребенка для сексуальных целей).

Украинский журналист Константин Андриюк сообщил в Telegram, что Гармаш имеет жену и детей. Однако это не мешало ему совершать насильственные действия в отношении лиц от 13 до 16 лет. Свои преступления он записывал на телефон, после чего отправлял видео своим знакомым, утверждает Андриюк.

Согласно декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, Гармаш имеет две квартиры в Черкассах площадью 92,3 и 51 кв.м, соответственно. Он и его жена еще имеют денежные сбережения в виде зарплат по основному месту работы, а также социальных выплат из соответствующих бюджетов. Зарплата Гармаша по основному месту работы составляет 981 490 гривен.

По данным Черкасской областной прокуратуры, Гармаш Сергей Владимирович является заместителем начальника отдела организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляют следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве. Юрисдикция распространяется на Черкасскую область и органы прокуратуры Черкасской области.

В настоящее время решается вопрос об обращении в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей. Если суд признает его виновным, Гармашу может грозить длительный срок тюремного заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы с лишением права занимать должности в прокуратуре.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве к 14 годам лишения свободы приговорили мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку.