В Украине наказали известного фотографа, который развращал и насиловал детей

Известно по меньшей мере о 7 детях, пострадавших от фотографа

Известный киевский фотограф Александр Ктиторчук приговорен к заключению на срок почти 13 лет. Он систематически годами насиловал малолетних и несовершеннолетних девушек, которые приходили на фотосессии.

Кроме того, он производил предметы порнографического характера. О приговоре насильнику сообщает Офис Генерального прокурора.

Александр Ктиторчук приговорен к 12 годам и 10 месяцам лишения свободы. Следствие установило, что он на протяжении 2017-2020 годов систематически насиловал детей, а также совершал действия развратного характера. По информации, развратные действия он совершал в автомобиле. Самой младшей его жертве было 12 лет. Известно о по меньшей мере 7 девушках, пострадавших от мужчины.

Сообщается, что фотограф признал свою вину. Он возместил пострадавшим моральный вред.

Кто такой Александр Ктиторчук

Известный киевский фотограф Александр Ктиторчук имел стаж более 30 лет. Он известен в профессиональных кругах, преподавал основы портретной фотографии в Украине и за рубежом. Работал фотографом в театре имени Ивана Франко, позже основал собственную "Фотошколу Александра Ктиторчука".

Ему позировали Кузьма Скрябин, Ольга Сумская, Ольга Полякова, Тина Кароль, Богдан Ступка и другие известные люди.

Ранее Телеграф также писал, что на фронте убили известного маньяка из РФ. Он изнасиловал не менее 27 женщин и уехал защищать "русский мир".