В Польше таксист стрелял в молодую украинку, потому что она пожаловалась на его поведение
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Водитель такси приставал к украинке
В польском городе Отвоцк таксист стрелял по автомобилю с украинкой и ее партнером-поляком. Инцидент произошел возле местного продуктового магазина.
Стрелком оказался 43-летний гражданин Грузии. Об этом сообщает телеграмм-канал "Честный из Варшавы".
Как сообщается, 25-летняя гражданка Украины вместе со своим 34-летним спутником приехали на Land Rover за покупками. В магазине к девушке начал приставать мужчина. Когда украинка рассказала об этом партнеру, он решил поговорить с обидчиком.
Вместо разговора грузин якобы вытащил оружие и выстрелил около шести раз в сторону Land Rover. После этого он попытался скрыться на Toyota Prius с наклейками такси. К счастью, выстрелы никого не затронули.
Полиция быстро задержала подозреваемого. У него обнаружили оружие и марихуану. Мужчина утверждал, что не знает, откуда у него оружие. Автомобиль такси отправили на полицейскую площадку для проверки.
Сейчас прокуратура рассматривает возможность обвинения в покушении на убийство. За такое преступление в Польше могут дать от 10 до 30 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что молодая украинка стала жертвой агрессивного польского таксиста. Мужчина ее обзывал и хотел ограбить.