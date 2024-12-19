Депутаты начали стрельбу в парламенте Абхазии. Есть погибший и раненые

Выстрелы прозвучали во время обсуждения законопроекта

В четверг, 19 декабря, в самопровозглашенной Абхазии, которую недавно охватили массовые протесты, в парламенте раздались выстрелы. Пока лидер РФ Владимир Путин выступал на прямой линии депутаты оккупированной территории Грузии начали стрельбу.

Об этом сообщает АМРА-life. Отмечается, что в парламенте обсуждали законопроект о запрете майнинга.

Известно, что от выстрела умер депутат Вахтанг Голландия, а оппозиционер Кан Кварчия тяжело ранен. В стрельбе подозревается депутат Адгур Харазия. Он якобы скрылся с места преступления.

"Во время заседания Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в спор, в результате Адгур получил ствол и стал стрелять в Кана. Погибший Вахтанг Голландия пытался их разнять", – пишет издание.

На месте уже работает следственно-оперативная группа. Оба раненых депутата в тяжелом состоянии.

Отметим, что несколько недель назад Абхазию охватили массовые протесты против ратификации соглашения с РФ, а президент Аслан Бжания подал в отставку. Однако он выдвинул один ультиматум.

Напомним, во время своего выступления 19 декабря Путин сделал громкое заявление о войне в Украине, в котором утверждает, что "движение идет по всей линии фронта".

Ранее "Телеграф" писал, что известный журналист рассказал о падении режима Башара Асада в Сирии и планах Путина.