Поставил на уши целый район: под Луцком пенсионер стрелял в копов

Спецподразделение полиции Волынской области задержало мужчину за стрельбу по правоохранителям

В среду, 4 сентября, в селе Змиинец Луцкого района произошла стрельба — пенсионер открыл огонь по патрульным, прибывшим по вызову соседей. К задержанию злоумышленника были привлечены бойцы спецподразделения КОРД.

Факт покушения на жизнь правоохранителя внесен в Единый реестр досудебных расследований, возбуждено уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины, сообщает Главное управление Национальной полиции в Волынской области.

Как стало известно, накануне вечером на линию "102" поступило сообщение от жителей вышеупомянутой деревни о длительном отсутствии больного соседа. На место был отправлен патрульный наряд для проверки ситуации.

Приблизившись к дому, сотрудники патрульной полиции попали под обстрел — мужчина открыл огонь из охотничьего ружья. К счастью, никто не пострадал — злоумышленнику не удалось попасть в полицейских.

С помощью бойцов Корда стрелок был задержан. Им оказался местный пенсионер. Оружие конфисковано и отправлено на экспертизу в Волынский НИЭКЦ МВД.

Подозреваемый задержан согласно статье 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Следствие продолжается под процессуальным руководством Луцкой окружной прокуратуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Луцке мужчина расстрелял пост с военными ТЦК. Инцидент привел к перестрелке и ранению одного из военных.