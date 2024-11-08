Мужчина стрелял из травмата посреди улицы в Киеве (видео)

Его увезли в Соломенское управление полиции

В Киеве в пятницу, 8 ноября, патрульные полицейские задержали мужчину за стрельбу из травматического пистолета.

Инцидент произошел в Академгородке. Соответствующие видео публикуют местные паблики.

На кадрах видно, как мужчина в сопровождении нескольких правоохранителей дошел до полицейского автомобиля и сел внутрь.

Однако вскоре около машины появилась возбужденная девушка. Она практически на ходу открыла дверь авто и пыталась залезть внутрь. При этом изнутри доносились крики: "Садись сюда!"

Затем двое полицейских вытолкнули девушку из машины, пояснив ей, что там нет свободных мест. Правоохранители предложили гражданке самостоятельно добираться до Соломенского управления полиции, куда, скорее всего, увезли ее знакомого.

Напомним, в полтавском ресторане Shade компания мужчин начала приставать к девушке и затем жестоко избила ее парня, который вступился за честь своей спутницы. Нападавшими оказались правоохранитель, полтавский бизнесмен с криминальным прошлым и его помощник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Запорожье вспыхнул громкий скандал по поводу жестокого избиения девушки в одном из баров города. По словам потерпевшей, она написала заявление в полицию, однако дело якобы "пытались замять".