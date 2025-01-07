Били молотком по голове и сожгли тело: появились новые детали убийства двух украинок в Германии

Семейная пара придумала целую комбинацию, чтобы похитить младенца у украинских беженцев

В Германии начался суд над супругами, которые убили украинку и ее мать, чтобы похитить младенца. Они специально разыскивали беженцев из Украины через Telegram для осуществления своего преступного замысла.

Перед убийством обвиняемые опоили своих жертв седативными препаратами считает следствие. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

В начале судебного процесса оба обвиняемых признались в совершении преступлений. Они также выразили раскаяние в том, что произошло.

По данным прокуратуры, мотивом преступления стало то, что 45-летняя женщина и ее 43-летний муж из Зандгаузена, что вблизи Гейдельберга, уже давно хотели иметь ребенка.

Женщина специально искала контакт с украинскими беженцами и присоединилась к группе в Telegram. Там она познакомилась с 27-летней девушкой, которая искала переводчика в связи с предстоящим рождением дочери.

Мать, бабушка и 5-недельный младенец на момент преступления находились в приюте для беженцев в округе Рейн-Неккар. По версии следствия, обвиняемые вводили обеим женщинам седативные препараты во время совместного визита в ресторан 6 марта 2024 года.

Когда 51-летняя украинка почувствовала себя плохо, супруги отвезли ее 27-летнюю дочь и с ребенком домой. Они заверили, что сами доставят их бабушку в лечебное учреждение. Однако, вместо этого они отвезли пожилую женщину на озеро неподалеку от Карлсруэ.

Следствие утверждает, что там мужчина ударил жертву по голове неизвестным предметом "не менее четырех раз со всей силой", после чего утопил ее в водоеме.

В своих показаниях обвиняемый сообщил, что использовал для нанесения ударов резиновый молоток, купленный в хозяйственном магазине.

Затем супруги обманом забрали с собой 27-летнюю девушку с младенцем, рассказав историю о том, что у ее матери случился сердечный приступ и та находится в больнице.

Вместе они поехали в город Хоккенхайм, который расположен неподалеку от Рейнской плотины. Там мужчина не менее трех раз ударил украинку по голове неизвестным предметом "со значительной силой". В результате женщина скончалась от обширной черепно-мозговой травмы. После этого супруги подожгли тело и поехали домой с ребенком.

Гражданство пары не раскрывают, однако в немецкой печати были упоминания, что подозреваемые – россиянка и немец.

Ребенок, которому сейчас около одиннадцати месяцев, живет со своей тетей в Украине. Женщина выступает по данному делу в качестве соистца. Всего на судебное разбирательство запланировано девять дней слушаний. Приговор может быть объявлен 21 февраля.

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