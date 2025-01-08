Мужчина в Киеве до смерти забил беспризорного пса: ему грозит немалый срок

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы

Мужчине, убившему собаку в Днепровском районе Киева, сообщено о подозрении. Он находится под стражей.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. Досудебным расследованием установлено, что 31-летний подозреваемый, живущий с сожительницей и тремя детьми, привел с улицы в квартиру бездомную собаку и в этот же день стал выталкивать ее из квартиры.

Он наносил ей удары, а затем, держа ребенка на руках, бросил собаку с лестницы, после чего снова принялся бить пса. В результате многочисленных повреждений внутренних органов животное умерло. Жестокие действия мужчины зафиксировали камеры наблюдения в подъезде дома.

Мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Кроме того, проверяется информация о совершении подозреваемым аналогичных преступлений против животных.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что на глазах у ребенка мужчина избил собаку, ведь тот сходил в туалет.