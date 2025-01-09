Нанес 40 ударов ключом и бросил тело в подъезде: в Запорожье суд наказал пенсионера

На суде свою вину обвиняемый не признал

В Запорожье пенсионер во время конфликта нанес своей знакомой десятки ударов по разным частям тела, от чего женщина скончалась. Суд вынес решение по данному делу.

Об этом говорится в Реестре судовых решений. Там указали, что происшествие было еще в 2022 году. Однако сейчас злоумышленника судили.

Тогда мужчина взял в разводной ключ и нанес своей знакомой не менее 40 ударов в области предплечья, туловища и конечностей. От полученных ран женщина скончалась.

На суде мужчина пояснил, что в тот день потерпевшая сначала находилась в гостях у его соседа по лестничной клетке, а затем пришла к нему. С его словам, у нее на лбу, на голове и на кулаках, были раны, а также синяк под глазом. Раны были не свежие, а покрытые коркой и полученные за день до визита.

"Когда она вошла в его квартиру, сразу пошла на кухню, села за стол и попросила выпить. Они выпили по стакану пива с бутербродами. Он стал делать ей замечания, чтобы она перестала вести безнравственный образ жизни и чтобы она устраивалась на работу. На что женщина послала его матом и началась ссора", — говорится в сообщении.

Далее женщина попыталась напасть на него с кухонным ножом, а тот немного отошел назад и взяв разводной ключ, лежавший на полке, ударил ее по правую руку. Нож выпал из руки и упал на пол. Она наклонилась и принялась левой рукой поднимать нож, и получила удар по левой руке.

Обвиняемый ударил ее по спине в области поясницы, однако сколько раз — он не помнит. Затем отметил, что ударов по пояснице было два. Также мужчина сказал, что у него не было цели убить свою гостью.

Вскоре на полу образовалась лужа крови и нападавший понял, что его знакомая уже мертва. Испугавшись, он не стал вызывать скорую помощь. Вместо этого он взял ее сумку и выбросил в мусорный контейнер в соседнем дворе. После чего вернулся домой и ждал пока стемнеет. Когда стемнело и уже был комендантский час, примерно в 22 часа, мужчина взял тело и вытащил в подъезд, затащил в лифт и отвез на 9 этаж. После чего вытащил тело из лифта и оставил его между 8 и 9 этажами у ступенек оперши о стенку.

Погибшую обнаружила утром соседка, которая шла на работу. Она вызвала полицию. Вскоре было установлено, кто причастен к этому убийству.

На суде мужчина своей вины не признал. Суд в свою очередь признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове житель Немышлянского района во время ссоры избил, а затем взял веревку и задушил 38-летнюю сожительницу.