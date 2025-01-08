На Крещатике произошла потасовка между молодыми людьми: чуть не дошло до стрельбы (видео)

Полицейские выясняют причины, которые привели к драке

В среду вечером, 8 января, в центре столицы произошла драка между двумя молодыми людьми, из задержали стражи порядка.

Об этом сообщило в Telegram Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве. Правоохранители получили сообщение о драке нескольких молодых людей в Печерском районе. На место происшествия были отправлены экипаж патрульной полиции и следственно-оперативную группу районного управления полиции.

Участников потасовки арестовали и доставили в полицейский участок.

У одного из задержанных оказался травматический пистолет. Полицейские продолжают работать на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства конфликта.

В сети появились видео драки. Предупреждаем читателей — на кадрах присутствует нецензурная лексика.

Внимание, видео 18+!!!

Другие подробности данного инцидента в настоящее время неизвестны.

Напомним, в Киеве произошла драка на дороге между водителем легковушки и пешеходами. Момент мордобоя попал в соцсети. По словам очевидцев, двое пешеходов переходили дорогу в неположенном месте. В результате произошло столкновение трех автомобилей потому, что водители не держали соответствующей дистанции.

Ранее "Телеграф" писал, что двое водителей устроили жестокую драку посреди дороги в Киеве. Оба водителя вели себя агрессивно — на кадрах, которые опубликовали в сети, можно увидеть, как мужчины безжалостно избивают друг друга, а затем один из них оказывается на дороге.