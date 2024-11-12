В Киеве во время дорожного конфликла застрелили военного: какой срок получил убийца (фото)

Мужчину убили на оживленном столичном проспекте

Водитель, который хладнокровно застрелил военнослужащего в Киеве, был приговорен к 13 годам лишения свободы. Как оказалось, убийство произошло во время банального дорожного конфликта.

Также приговор услышали двое мужчины, которые принимали непосредственное участие в произошедшем. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора Украины.

Известно, что 21 октября 2022 года в Голосеевском районе столицы водители автомобилей Hyundai и Lexus не поделили дорогу на проспекте Академика Глушкова. Между мужчинами возник спор, который перерос в конфликт.

Пассажиры автомобиля "Лексус" внезапно вышли на проезжую часть и начали избивать военного, который управлял "Хюндаем". После этого водитель Lexus достал огнестрельное оружие и выстрелил в своего оппонента.

Злоумышленники скрылись, а военный от полученных травм скончался на месте происшествия.

Благодаря слаженной и четкой работе правоохранителей всех фигурантов дела удалось оперативно задержать. Суд признал водителя "Лексуса" виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Двух пассажиров, которые принималие участие в драке с применением оружия, признали виновными в совершении хулиганства и назначили каждому из них по 3 года тюрьмы.

Прокуроры не согласны с таким решением суда и считают его слишком мягким. В связи с этим они будут обжаловать приговор в апелляционном порядке.

До вступления приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под стражей.

Убийство произошло на проспекте А.Глушкова

Напомним, на окраине Киева правоохранители обнаружили в водоеме труп мужчины с множественными ножевыми ранениями. Убитым оказался военнослужащий, которого разыскивали его близкие.

Как оказалось, в ходе ссоры из-за долга мужчину убил его товарищ. Всего он нанес военному около 15 ножевых ранений, а затем решил избавиться от тела и скрыть следы преступления: он положил труп погибшего в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и на его же автомобиле отвез за город, где сбросил в водоем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на военнослужащего на улице напали неизвестные и нанесли ему несколько ножевых ранений в область грудной клетки.