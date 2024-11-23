Драка закончилась стрельбой: в Киеве в отеле убили мужчину (фото)

Одного из участников драки задержали, но стрелка пока не нашли

В Киеве драка в отеле переросла в стрельбу. В ее результате один мужчина погиб, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. Отмечается, что инцидент произошел 23 ноября около 1:00 ночи.

Правоохранители сообщили, что две компании устроили посреди ночи конфликт, который перерос в драку. Один из участников достал пистолет и совершил в толпу несколько выстрелов.

"От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, повреждения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения. Последние в удовлетворительном состоянии были госпитализированы", — говорится в сообщении.

Известно, что один из участников конфликта был задержан. Стрелка сейчас разыскивает полиция. Ему грозит до пятнадцати лет за решеткой по статьям об умышленном убийстве и хулиганстве.

Напомним, ранее во Львове в подъезде многоэтажки был убит 66-летний мужчина. Погибшим оказался Михаил Костецкий — один из первых работников местной районной администрации.

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