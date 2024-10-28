Приехали спасать, а нарвались на пули: мужчина чуть не застрелил медиков в Днепре

Полицейские задержали злоумышленника в тот же день

В Днепре 58-летний мужчина в нетрезвом состоянии вызвал скорую помощь и чуть не убил медиков. Он несколько раз выстрелил в их сторону, однако, к счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области. Отмечается, что мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего оружия.

Инцидент произошел вечером 26 октября по улице Ольгерда Бочковского в Шевченковском районе города. Патрульные получили вызов о стрельбе около 21:00 и сразу отправились на место. Выяснилось, что мужчина вызвал скорую, жалуясь на плохое самочувствие. Однако когда медики прибыли, он достал оружие и открыл огонь.

Полицейские задержали злоумышленника в тот же день. В его доме нашли охотничий нарезной карабин, который изъяли для экспертизы.

27 октября мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. Также правоохранители решают вопрос об аннулировании разрешений на хранение оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львовской области жестоко убили владельцев базы отдыха. Неизвестный мужчина застрелил супругов из охотничьего ружья.