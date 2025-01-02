В Одессе вооруженные люди устроили переполох на одной из улиц: что известно (видео)

В полиции устанавливают детали происшествия

В одном из районов Одессы заметили вооруженных мужчин. На месте происшествия также был раненый человек, лежавший на земле.

Соответствующее видео было опубликовано в местном Telegram-канале "Одесса.Info". Отмечается, что инцидент случился на улице Героев Крут.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

На кадрах видно, что двое мужчин с оружием в руках ходят возле автомобилей. Затем одна машина отъехала, открыв другой вид на происходящее. Возле черной иномарки на земле лежал мужчина, лицо которого, как говорит автор ролика, было в крови.

В полиции "Телеграфу" сообщили, что правоохранители разберутся в инциденте и сообщат детали.

Тем временем в комментариях под роликом пользователи предположили, что это может быть чьим-то розыгрышем. Подробности устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Киевом мужчина бросил гранату в сторону своей сестры и знакомого. Причиной тому стала обычная ссора, которая началась во время застолья. В результате взрыва мужчина получил посеченные раны тела, а женщина — контузию и осколочные ранения ноги.