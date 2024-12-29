В Южной Корее разбился и загорелся самолет: погибли почти все пассажиры и члены экипажа (фото, видео)

Самолет получил значительные повреждения, что привело к пожару

В Южной Корее во время посадки в аэропорту Муан разбился пассажирский самолет Jeju Air. На борту находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа, из которых, предположительно, выжили только двое.

Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на информацию пожарной службы. Отмечается, что самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air возвращался из Бангкока.

Руководство аэропорта заявило, что самолет пытался совершить аварийную посадку из-за неисправности шасси. При этом власти говорят, что самолет, по всей видимости, не смог снизить скорость, пока не достиг конца взлетно-посадочной полосы и не врезался в конструкции на внешнем краю аэропорта.

В результате крушения самолет получил значительные повреждения, что привело к пожару.

В материале указано, что в авиакатастрофе, предположительно, погибли все люди на борту за исключением двух человек.

Также в сети уже появилось видео с моментом трагедии.

На месте работают аварийные службы. Подробности устанавливаются.

Фото: Yonhap

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в среду, 25 декабря, в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в столицу Чечни Грозный. На борту разбившегося самолета могло находиться 37 азербайджанцев, 6 казахстанцев, 3 гражданина Киргизии, 16 граждан РФ. Согласно последней информации, в результате крушения самолета в Актау погибли 38 человек. Еще 29, включая двух детей, получают необходимое лечение.