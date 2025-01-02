Людей расстреляли в клубе и в толпу влетела машина: в США за сутки случилось два теракта (фото, видео)

В результате этих случаев есть много погибших и пострадавших

В США за сутки произошло два теракта, в которых погибло большое количество людей. Один из них был в районе Квинс в американском Нью-Йорке, а второй — в Новом Орлеане.

Полиция Квинса расследует массовую стрельбу в ночном клубе, произошедшую в среду, 1 января, в результате которой пострадали не менее 10 человек. Об этом пишет amNewYork, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что стрельба началась около 23:20 1 января.

"По словам источников в правоохранительных органах, в среду вечером, когда около 80 человек собрались перед зданием Amazura, ожидая своей очереди, к ним подошли двое или трое подозреваемых, шедших в восточном направлении по 144-й площади, и начали беспорядочную стрельбу по толпе", — говорится в сообщении.

Второй случай произошел в Новом Орлеане. Мужчина 1 января въехал на пикапе в толпу гуляющих на Бурбон-стрит во Французском квартале. Погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает CBS News.

Нападавшим был 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, гражданин Соединенных Штатов из Техаса и ветеран армии США. Отмечается, что с заднего бампера грузовика развевался черный флаг террористической организации ИГИЛ.

ФБР установило, что за несколько часов до нападения Джаббар "разместил в социальных сетях видео, свидетельствующие о том, что он был вдохновлен ИГИЛ, и выражал желание убивать".

По словам начальника полиции Энн Киркпатрик, после наезда злоумышленник стрелял в полицейских и ранил двоих из них, после чего он был убит ответным огнем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США власти расследуют взрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе около отеля Trump International Hotel, как потенциальный акт террора. Илон Маскговорит, что и Cybertruck, и пикап, использовавшийся в Новом Орлеане, были арендованы у Turo.