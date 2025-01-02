В Черногории мужчина устроил массовую стрельбу. Среди "мишеней" были дети, есть погибшие (видео)

Правительство приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днем траура

В среду, 1 января, мужчина открыл огонь в баре в центре города Цетине в Черногории, затем вышел на улицу и начал стрелять в прохожих. В результате погибли и пострадали.

Об этом сообщает Deutsche Welle и The Washington Post. DW пишет, что стрельбе предшествовала драка в ресторане. Причиной послужил обычный бытовой конфликт.

В результате преступления в Цетине погибли 12 человек, в том числе двое детей, три женщины, семь мужчин. А врачи Клинического центра в Подгорице борются за жизнь четырех жителей Цетине. Операция четвертого раненого, имеющего многочисленные травмы головы, живота и грудной клетки, как пояснил доктор Радович, должна продолжаться до утра.

Кто нападающий

WP дополняет слова министра, написав, что по его словам на пресс-конференции, полиция установила личность нападающего — им оказался 45-летний Ацо Мартынович. Он убил владельца бара в городе Цетине, его детей и членов своей семьи. После стрелок скрылся, а полиция направила спецподразделения на поиски нападающего.

Комиссар полиции Лазарь Сцепанович сообщил, что Мартынович был в баре весь день. Затем он ушел домой, принес оружие и открыл огонь около 17:30.

Представитель правоохранительных органов добавил, что стрелок "убил четырех человек" в баре, прежде чем уйти, а затем продолжил стрелять еще в трех местах.

"Он попытался лишить жизни еще четырех человек, а затем скрылся на автомобиле, на котором ехал, который мы нашли", — сообщил комиссар.

Также он рассказал, что подозреваемый получил условный срок в 2005 году за агрессивное поведение и обжаловал свое последнее осуждение за незаконное хранение оружия.

Что произошло с преступником

Позже глава МВД Черногории сообщил, что стрелок совершил попытку самоубийства у своего дома в центре города. Но от полученных травм скончался по дороге в больницу.

"Его окружили, создали кольцо. Он находился в безвыходном состоянии, окруженный со всех сторон, и после команды сложить оружие выстрелил себе в голову. После получения ранений его пытались транспортировать в KCCG, но он скончался от полученных травм", — сказал Щепанович.

Он поблагодарил семью Мартыновичей, которая, по его словам, помогла им и проявила солидарность, чтобы достичь окончательного результата и его местонахождение.

"Они сказали, что у него были определенные отклонения в общении, и все погибшие были его кумовьями, друзьями, товарищами, с которыми он проводил больше времени. Мотив этого поступка пока неизвестен", — сказал Щепанович.

День траура

Известно, что правительство Черногории на экстренном телефонном совещании приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днем траура. Премьер-министр страны Милойко Спаич назвал случившееся "ужасной трагедией".

Ранее "Телеграф" писал, что возле здания Trump International Hotel в Лас-Вегасе (штат Невада) произошел взрыв.