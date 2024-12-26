Под Киевом женщина пыталась перелезть забор и напоролась на пику: чем закончился инцидент (фото)

Пострадавшую экстренно госпитализировали

В ночь на четверг, 26 декабря, в Киевской области произошло ЧП — на штырь металлического забора напоролась женщина и застряла на его верхушке. Пострадавшая истекала кровью и нуждалась в помощи.

На место оперативно прибыли спасатели и при помощи специального инструмента ее удалось освободить. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины.

Известно, что около 00:47 в Фастовском районе Киевской области женщина напоролась на острую пику забора и застряла. По всей видимости, она насквозь пробила ногу штырем, пытаясь перелезть через ограду.

Женщину окружили неравнодушные люди, но снять ее со штыря им не удалось. На место вызвали спасателей, которые быстро деблокировали потерпевшую со штыря забора и передали ее в руки медиков.

Пострадавшая была доставлена в больницу. Причины столь странного поступка женщины не уточняются.

Для выполнения спасательных работ было привлечено 6 спасателей и 1 единица техники.

ЧП произошло в Фастовском районе

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Ирпене мужчина застрял в металлическом заборе и не смог самостоятельно освободиться. Спасатели помогли потерпевшему и освободили его из металлической ловушки.