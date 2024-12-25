Женщину в военной форме сбили насмерть под Киевом: водитель летел на большой скорости (обновлено)

Женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

В среду, 25 декабря, насмерть сбили женщину у военной форме. Событие произошло под Киевом в Белой Церкви.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Там отметили, что событие произошло на улице Фастовская.

По словам очевидцев, белая audi летела более 100 км/ч. Женщина в военной форме переходила по пешеходному переходу.

"Телеграф" обратился за комментарием в полицию. Там сообщили, что происшествие произошло около 16:30 по бульвару Александрийский в Белой Церкви водитель автомобиля Audi совершил наезд на пешехода.

"Предварительно установлено, что 35-летняя женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению, от полученных многочисленных травм потерпевшая скончалась на месте до приезда медиков. Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины документируют событие. Правовую квалификацию будет предоставлено позже", — отметили журналистам "Телеграфа".

Напомним, утром в среду, 25 декабря, в Винницкой области произошла авария, в которой погибли четыре человека. Между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района столкнулись два автомобиля. Раньше там уже были ДТП.

Кроме этого, ранее "Телеграф" писал, в ДТП в Тернопольской области погиб младенец. Автомобиль въехал в бетонные плиты. 32-летний водитель на закругленном участке дороги не справился с управлением автомобиля Chrysler Raw Van. У авто были супруги и их четырехмесячный сын. Мальчик погиб, а водитель и его супруга получили травмы.