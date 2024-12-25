В киевском метро ногу пассажира зажевал эскалатор (видео)

Пострадавшим, по предварительным данным, оказался ребенок

В среду, 25 декабря, столичная станция метро "Лыбедская" временно была закрыта на вход. Как оказалось, здесь эскалатор "зажевал" ногу пассажира, который заступил за ограничительную линию.

Об инциденте массово сообщают столичные Телеграм-каналы. Информацию об этом также подтвердили и в КГГА.

Известно, что из-за заступа за ограничительную линию в эскалатор попала обувь пассажира и его ногу "зажевало". Это и стало причиной остановки механизма.

После инцидента станция метро "Лыбедская" временно была закрыта на вход и работает только на выход.

На место оперативно прибыла ремонтная бригада, сотрудники полиции, спасатели и медики скорой помощи.

По предварительным данным, пострадавшим мог оказаться ребенок. Однако эту информацию в КГГА не подтвердили и о возрасте пассажира ничего не сообщили.

При этом, на опубликованных кадрах из подземки действительно слышен сильный детский плач и истошные крики.

Стоит отметить, что из-за капитального ремонта эскалатора №1 нет резервного оборудования для перевозки пассажиров.

"О возобновлении работы станции "Лыбедская" в обычном режиме сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Напомним, падение людей на пути столичного метрополитена происходит регулярно. В метро Киева раскрыли статистику и рассказали, внедрят ли защиту.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на станции метро "Лыбедская" пассажирка попала под поезд. На место происшествия сразу прибыли бригады экстренной медицинской помощи и правоохранители.