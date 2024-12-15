Во Львове мужчине посреди города отрезало ноги (фото)

Причины произошедшего устанавливаются

На границе Галицкого и Лычаковского районов города Львова под трамвай попал мужчина и оказался зажатым под днищем общественного транспорта. На место ЧП немедленно выехали спасатели, которые с помощью специнструмента освободили пострадавшего.

Мужчину передали в руки медиков и экстренно госпитализировали. К сожалению, у него были ампутированы обе ноги на уровне середины голени. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Известно, что на улице Подвальной человек попал под трамвай. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы города. Спасатели установили, что под трамваем оказался зажат бездомный 1974 года рождения.

Пострадавший находился в сознании, но получил серьезные травмы и нуждался в помощи. Бойцы ГСЧС при помощи специнструментов подняли трамвай и освободили пострадавшего. Мужчину передали медикам, которые экстренно его госпитализировали.

Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф отметили, что в результате аварии 50-летнему мужчине ампутировали обе ноги на уровне середины голени. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

К спасательным работам привлекалось 11 спасателей и 3 единицы спецтехники.

ЧП произошло на улице Подвальной

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львове трамвай переехал пьяного сотрудника депо. Мужчина получил инвалидность, а затем пошел в суд и отсудил у "Львовэлектротранса" 300 тысяч гривен моральной компенсации.

Мужчина пояснил, что ему ампутировали ногу выше колена и присвоили вторую группу инвалидности. Из-за этого он навсегда утратил работоспособность и постоянно нуждается в посторонней помощи.