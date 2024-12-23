Трое малолетних детей отравились, пока мать занималась домашними делами: детали трагедии в Одесской области

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты

Трое детей погибли из-за отравления неизвестным веществом в Одесском районе. В семье умерли две девочки 3-х и 5-ти лет и их 7-летний брат, которые отравились, когда мать занималась делами по дому.

По факту трагедии полиция начала расследование сразу по трем уголовным статьям. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

30-летняя мать обнаружила малышей в критическом состоянии и немедленно обратилась за медицинской помощью. Врачи скорой констатировали отравление неизвестным веществом, однако все попытки реанимировать детей оказались безуспешными.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. Полиция расследует дело по статьям об умышленном убийстве с примечанием "несчастный случай" (п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ), о неисполнении родительских обязанностей (ст. 166 УКУ) и о незаконных действиях с ядовитыми веществами (ч. 1 ст. 321 УКУ).

На месте происшествия работают специалисты криминалистической лаборатории и руководство отдела следственного управления ГУНП в Одесской области. Следователи выясняют, что именно стало причиной смерти детей и как опасное вещество попало к ним.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львове от отравления грибами умер малолетний ребенок. Его не спасла пересадка печени.