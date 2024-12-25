Под Киевом два грузовика смяли легковушку "в лепешку": водитель чудом выжил (фото, видео)
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Причины аварии устанавливаются
Под Киевом два грузовика смяли легковушку практически в лепешку. Водитель чудом выжил и отделался переломом ключицы.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Отмечается, что инцидент произошел на окружной дороге с Броваров на Борисполь.
Что стало причиной аварии не сообщается. Известно, что грузовик, который ехал за легковушкой не затормозил и впечатал ее в автоцистерну.
На фото и видео с места происшествия заметно, что легковушку от такого столкновения смяло практически в "лепешку". Водителю действительно очень сильно повезло, так как шансов выжить в этой ситуации было мало.
Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области вблизи села Лоева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате пострадали 13 человек.
По данным полиции за рулем внедорожника Jaguar находилась 19-летняя водитель из Львовской области. Она обгоняла попутное авто, не вовремя выехала на встречную полосу и допустила столкновение с микроавтобусом.