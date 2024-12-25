Под Киевом два грузовика смяли легковушку "в лепешку": водитель чудом выжил (фото, видео)

Причины аварии устанавливаются

Под Киевом два грузовика смяли легковушку практически в лепешку. Водитель чудом выжил и отделался переломом ключицы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Отмечается, что инцидент произошел на окружной дороге с Броваров на Борисполь.

Что стало причиной аварии не сообщается. Известно, что грузовик, который ехал за легковушкой не затормозил и впечатал ее в автоцистерну.

На фото и видео с места происшествия заметно, что легковушку от такого столкновения смяло практически в "лепешку". Водителю действительно очень сильно повезло, так как шансов выжить в этой ситуации было мало.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области вблизи села Лоева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате пострадали 13 человек.

По данным полиции за рулем внедорожника Jaguar находилась 19-летняя водитель из Львовской области. Она обгоняла попутное авто, не вовремя выехала на встречную полосу и допустила столкновение с микроавтобусом.