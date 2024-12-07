"Лучше ничего не смог придумать...": в Киеве юноша сбил женщину и бросил ее умирать на дороге (видео)

Виновник ДТП сбежал с места происшествия

В субботу, 7 декабря, на Днепровской набережной в Киеве водитель Toyota совершил наезд на женщину-пешехода. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Виновник ДТП, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места аварии. Горе-водитель просто бросил пострадавшую умирать на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что на Днепровской набережной водитель Toyota, двигаясь на большой скорости на запрещающий сигнал светофора сбил 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Затем он еще столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате удара потерпевшая получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте. Водитель и пассажирка Hyundai не пострадали.

Виновник ДТП и его пассажир покинули машину и скрылись с места происшествия, однако их вскоре задержали патрульные полицейские. Как оказалось, за рулем сидел 24-летний парень.

Как выяснилось, оба парня незадолго до ДТП употребляли алкоголь: драгер показал у водителя — 1,15 промилле, а у его 19-летнего товарища — 0,66 промилле.

Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы, его пассажира могут посадить на 3 года. Расследование по данному делу продолжается.

Напомним, ужасное ДТП произошло утром 4 ноября на улице Заболотного в киевском микрорайоне Теремки. Пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль с людьми, после чего взлетел с дороги и протаранил торговые точки.

В полиции Киева сообщили, что в результате ДТП погиб 1 человек, еще один — тяжело травмирован. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором столкнулись 4 транспортных средства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на автотрассе "Киев-Ковель" случилось ДТП с пятью автомобилями, в результате которого погиб человек. По данным правоохранителей, 67-летний водитель автомобиля Nissan выполнял маневр обгона, но не справился с управлением и столкнулся еще с четырьмя автомобилями.