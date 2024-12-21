Не хотел работать во время тревоги: в Киеве подрались охранники телеканала СТБ

Нападавший угрожал коллеге убийством

В субботу, 21 декабря, в Киеве произошла драка. Два охранника подрались в Святошинском районе столицы.

Инцидент произошел во время воздушной тревоги. Об этом сообщили источники "Телеграфа" в правоохранительных органах.

На площадке телеканала СТБ, расположенной по адресу: ул. Махова 1, подрались двое сотрудников охраны. Причиной потасовки стал отказ одного из них делать обход территории во время воздушной тревоги.

Второй охранник вспылил и набросился на своего коллегу. Он повалил мужчину на землю и угрожал убить. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции.

Напомним, ранее в Киеве произошла массовая драка в которой принимало участие около 10 человек. Потасовка была замечена в Деснянском районе столицы. Парни использовали дубинки, палки, биты и баллончики. Огнестрельного оружия замечено не было.

Также "Телеграф" писал, что в Шевченковском районе Киева возле кафе "Белый налив" произошла массовая драка при участии десятка молодых людей. В какой-то момент молодые парни начали толкаться, а перебранка превратилась в массовую драку. В результате произошедшего один из мужчин упал на асфальт и его продолжили жестоко избивать.