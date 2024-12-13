На Полтавщине подростки жестоко поиздевались со сверстника, ребенок в больнице (видео)

Мальчика били по очереди как мальчики, так и девушки

В Полтавской области группа детей жестоко избили своего сверстника. При этом делали это на камеру.

Видео события опубликовали в соцсетях, с этого и началась огласка. Драка происходила в подвале дома. Били его как ребята, так и девушки, при чем по внешнему виду они все были старше. Как сообщают в телеграмм-канале "Труха", добавляя, что полицейские уже в курсе происшествия и установили личности нападающих.

В местной группе "Горишние Плавные счастливых людей" пишут, что пострадавший ребенок попал в больницу.

"Надеюсь, что наша правоохранительная система сделает все необходимое, чтобы виновные были наказаны. Но наказание — это лишь часть решения. Общество должно объединиться, чтобы воспитывать уважение, сострадание и ответственность у наших детей. Мы не можем игнорировать эти проявления жестокости, ведь бездействие только усугубляет проблему," — говорится в сообщении.

В ГУНП в Полтавской области также прокомментировали инцидент. По информации, в полицию обратилась мама мальчика, которого избили. По данному факту возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Также "Телеграф" ранее писал об истории с мальчиком, избитым до разрыва яичка. Директор школы сказал, что буллинга не было.