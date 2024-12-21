Грузовик влетел в переполненный автомобиль в Винницкой области, трое погибших (фото)

Водитель грузового автомобиля не травмировался

В ночь на 21 декабря в Винницкой области произошло ужасное смертельное ДТП, при участии легковушки и грузовика. В результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и полиция области. Отмечается, что инцидент произошел в городе Гайсин.

"По предварительной информации следствия, 35-летняя водитель автомобиля Opel Zafira, во время выполнения разворота, не убедившись в безопасности своего маневра, совершила выезд на полосу встречного движения, где допустила столкновение с грузовиком VOLVO", — говорят в полиции.

В результате этой аварии в салоне легковушки было заблокировано шесть человек. Спасатели деблокировали четырех травмированных, их госпитализировали.

"Также из изуродованного салона чрезвычайники достали тела двух погибших — мужчины и женщины. Еще один из пассажиров легковушки в результате столкновения вылетел из автомобиля и погиб на месте", — говорят в ГСЧС.

22-летний водитель грузового автомобиля не травмировался. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. У водителей отобраны образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.

По данным правоохранителей, погибли три пассажира минивэна: двое мужчин в возрасте 28 и 36 лет, и 42-летняя женщина. 35-летняя водитель Opel и еще трое ее пассажиров (двое 40-летних женщин и 41-летний мужчина) с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Это предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет с трехлетним лишением права управлять транспортными средствами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кривом Роге в результате ДТП пожилая женщина вылетела через лобовое стекло.