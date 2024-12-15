В полиции рассказали подробности смертельного ДТП возле Львова (фото)

Инцидент произошел на трассе Тернополь — Львов — Рава-Русская

Водитель легковушки BMW, который спровоцировал смертельное ДТП во Львовской области, скрылся с места. Он оставил свой автомобиль и пострадавших.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, предварительно водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения.

Белошицкий отметил, что мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Он стал неуправляемым и въехал в микроавтобус. В результате погибли 7 человек, три человека госпитализировали.

Белошицкий сообщил, что водитель BMW уже задержан. Досудебное расследование продолжается.

"Легкомыслие, пренебрежение правилами — именно это основные причины таких ДТП… И еще хочется напомнить таким "беглецам" с места ДТП, кто натворит беды и не хочет отвечать за свои поступки — еще ни один не убежал в последнее время. Все найдены подразделениями полиции", – подчеркнул он.

Напомним, ужасное ДТП произошло утром 4 ноября на улице Заболотного в киевском микрорайоне Теремки. Пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль с людьми, после чего слетел с дороги и протаранил торговые точки.