Семь человек погибли, трое получили травмы: во Львовской области произошло масштабное ДТП, фото

Полицейские задержали виновника ДТП

В воскресенье утром 15 декабря на автотрассе "Тернополь — Львов — Рава-Русская" произошло масштабное ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщает ГУНП Украины во Львовской области. Авария случилась возле села Чижиков Львовского района в 5:30 утра. По предварительной информации было столкновение трех транспортных средств: автомобиля BMW, автопоезда DAF и микроавтобуса Mercedes Sprinter.

В результате ДТП погибли семь человек — все они были пассажирами Mercedes Sprinter. Еще три человека получили травмы — речь идет о 45-летнем водителе грузовика, 39-летнем водителе микроавтобуса и его 23-летней дочери. Все они оказались в больницах Львова — им устанавливаются диагнозы.

По факту ДТП было начато производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Также пресс-служба полиции опубликовала фото с места ДТП.

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Позже в Главном управлении Национальной полиции Украины во Львовской области сообщили: личность виновника ДТП была установлена. Им оказался 23-летний житель Львовского района, который был за рулем автомобиля BMW. По данным следствия, мужчина выехал на встречную полосу, что привело к ДТП. Далее он сбежал с места трагедии, но позже был задержан полицейскими.

Также сообщается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент решается вопрос о переквалификации преступления.

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