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Жертву разорвало на части. Под Днепром произошло смертельное ДТП (фото)

Автор
Наталья Кухарик
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Жертву разорвало на части. Под Днепром произошло смертельное ДТП (фото) Новость обновлена 06 декабря 2024, 12:06

Водитель даже не затормозил и скрылся с места ДТП

В Каменском на Днепропетровщине произошла жуткая авария — пьяный водитель на автомобиле Skoda сбил женщину, которая переходила дорогу. От силы удара тело 48-летней потерпевшей разорвало на части, а ее обувь слетела с ног. Женщина погибла на месте.

Виновник ДТП даже не затормозил после наезда и скрылся с места трагедии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Трагедия произошла 5 декабря около половины двенадцатого ночи. Женщина шла по пешеходному переходу вместе с собакой, когда на нее на большой скорости налетела Skoda Octavia. Прибывшие на место происшествия медики и полицейские лишь констатировали смерть потерпевшей.

Правоохранители оперативно вышли на след нарушителя. Управлял автомобилем 38-летний местный житель, которого нашли и задержали дома. Рядом с его домом стояла поврежденная Skoda.

Свидетели говорят, что у водителя проблемы с наркотиками. Сейчас он задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса. Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мажору, причастному к смертельному ДТП в Днепре, избрали меру пресечения. Отец несовершеннолетнего заявил о том, что его сыну угрожают в социальных сетях.

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#ДТП #Нацполиция #Дніпропетровська область