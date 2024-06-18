На Киевщине была изнасилована несовершеннолетняя: преступник оказался ненамного старше жертвы

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы

В городе Вишневое произошло изнасилование 15-летней местной жительницы. Как оказалось, над девочкой надругался 20-летний житель Сумской области, который временно проживал на Киевщине.

Личность преступника была оперативно установлена и его задержали. Насильнику грозит длительное тюремное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области.

По данным следствия, 20-летний житель Сумской области, который временно проживал на Киевщине, изнасиловал 15-летнюю жительницу Вишневого. Злоумышленник познакомился с девочкой в местном парке и втерся к ней в доверие. Парень ввел подростка в заблуждение и обманным путем привел ее к себе на арендованное жилье.

После этого злоумышленник набросился на свою жертву — угрожая и применяя физическую силу, совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера.

Пострадавшая обо всем рассказала своей матери и женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Полицейские оперативно установили личность насильника, провели обыск по месту жительства фигуранта и изъяли вещественные доказательства.

Злоумышленнику следователи сообщили о подозрении по факту изнасилования несовершеннолетней. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Изнасилование девочки произошло в Вишневом

Напомним, что в Киеве друг семьи развращал несовершеннолетнюю дочь знакомой и хранил детское порно. Педофил посылал девушке сообщения сексуального характера и вел с 15-летней разговоры на интимные темы. Также он отправлял ей порнографические фото и видео со своим участием.

Девочка рассказала обо всем своей матери и она обратилась за помощью к правоохранителям. Злоумышленника оперативно задержали и взяли под стражу.

В конечном итоге 35-летний уроженец Винницкой области был приговорен к 4 годам лишения свободы. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий сроком на 2 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве бывший тренер, который развращал малолетних девушек, получил приговор. Мужчина показывал детям порнографию и склонял их к созданию порно контента.