Плюнул в борщ и поплатился жизнью: в Житомирской области осудили женщину, которая убила мужчину

Женщина вместе с другими мужчинами вынесли пострадавшего из дома и направились к реке

В Житомире осудили женщину, которая в 2023 году во время конфликта убила мужчину. Причиной ссоры стало то, что гость выражался и плевал в борщ, который приготовила девушка.

Об этом стало известно из приговора Богунского районного суда города Житомира от 20 июня 2024 года. Он обнародован в Едином реестре судебных решений.

Там отмечается, что обвиняемая находилась у себя дома и употребляла алкогольные напитки вместе с тремя мужчинами. Во время этого возник конфликт между владелицей дома и одним из мужчин из-за того, что последний оскорбил еду 29-летней житомирянки.

"Впоследствии из-за еды между ней и потерпевшим ОСОБА_9 началась ссора, поскольку последний ругался и плевался в борщ, который она приготовила. На что она попросила больше так не делать и ударила его рукой в лицо несколько раз, около 3-х раз, от чего потерпевший упал на пол", — говорится в материалах дела.

После падения мужчина потерял сознание. Женщина вместе с другими мужчинами вынесли пострадавшего из дома и направились к реке. Вскоре женщина заявила, чтобы мужчины покинули ее наедине с потерпевшим.

"Дальше она за штаны дотянула пострадавшего до реки, штаны при этом снялись, пока она его тянула и выбросила их в реку, ударила потерпевшего ногой по голове и скатила пострадавшего в воду и несколько раз придавила голову в воду", — сообщили в приговоре.

После совершенного вернулась домой. Суд Житомира признал женщину виновной в умышленном убийстве и назначил наказание – 10 лет тюрьмы.

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