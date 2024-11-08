Нож насквозь пробил нос и оказался во рту: под Киевом агрессивная женщина чуть не убила главу ОСМД (видео)

Пострадавшей чудом удалось выжить

В Броварах Киевской области местная жительница "терроризирует" целый многоэтажный дом. Женщина ведет себя агрессивно, ходит с ножом и нападает на людей с топором.

Об этом сообщает ресурс "Трибуна Бровары". По словам местных, хулиганка рассказывает о "влиятельном бывшем муже" и никого не боится.

Известно, что в Броварах жители ЖК "Шоколад" по улице Киевской пребывают в постоянном страхе из-за своей соседки. Женщина ведет себя очень агрессивно и бросается на людей с различными колюще-режущими предметами.

"Она носит в рукаве нож и бегает по подъезду с топором. Мы боимся заходить в лифт. Она представляет реальную угрозу каждому из жителей этого дома", — говорят журналистам местные.

Как оказалось, около года назад у жителей многоэтажки неизвестные начали повреждать входные двери в квартиры, а затем массово громить их автомобили во дворе.

В полицию было написано более 20 заявлений о повреждении частного имущества, однако это не помогло и личность злоумышленника установить не удалось. Тогда местные решили установить дополнительные камеры видеонаблюдения в доме.

Люди были шокированы увиденным, ведь все это делала их соседка.

Пару месяцев назад эта женщина начала себя вести вообще крайне агрессивно — она нападает на людей с ножами и топорами.

Буквально на днях она едва не убила главу ОСМД — злоумышленница ударила ножом в лицо беззащитную женщину. Лезвие прошло насквозь через нос в ротовую полость и пострадавшей лишь чудом удалось выжить.

Местные жители неоднократно вызывали полицию, однако "справиться" с хулиганкой никому не удается. Она говорит о том, что "ей ничего не будет" и советует соседям "готовиться к худшему", так как она будет мстить им.

На данный момент известно, что местные полицейские начали расследование по делу о нападениии с ножом на главу ОСМД. По этому факту проводится досудебная проверка.

Имеет ли женщина психиатрический диагноз или же делает все это осознанно — неизвестно. Надеемся, что полицейские серьезно подойдут к расследованию этого дела и установят все обстоятельства происшествия.

Еще больше деталей этого резонансного дела — в видео ниже:

Агрессивная женщина проживает в Броварах

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве женщина пришла на день рождения и хладнокровно зарезала именинника. Пострадавшему медики пытались оказать помощь, однако от полученного ранения мужчина скончался.