Обещала сюрприз: в Одесской области школьница жестоко убила свою подругу

Подсудимая пыталась скрыть преступление

В Одесской области несовершеннолетняя девушка убила знакомую и пыталась скрыть следы преступления. Полиция установила, что у девушек были очень напряженные отношения, которые, вероятно, и стали причиной трагедии.

Об этом сообщает портал 048.ua. Ссылаются на данные приговора Измаильского горрайонного суда.

Мать подсудимой сообщила, что ее дочь годами испытывала буллинг в школе, в частности ее оскорбляли из-за внешности. Семья даже обращалась к психологу, поскольку девушка стала замкнутой. Впрочем, суд признал несовершеннолетнюю виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Детали преступления

Согласно материалам дела, 6 января 2024 девятиклассница пригласила знакомую на безлюдное место, пообещав "сюрприз". Она завязала девушке глаза, после чего несколько раз ударила ее в грудь кухонным ножом.

Чтобы замести следы, подсудимая облила тело подсолнечным маслом и подожгла его, а потом вернулась домой и еще некоторое время общалась с друзьями, пока ее не задержала полиция.

Суд установил, что девушки часто ссорились. Подсудимая утверждала, что знакомая манипулировала, шантажировала ее и даже воровала вещи. Накануне убийства они вместе выпили, после чего, по словам подсудимой, погибшая украла алкоголь. Это, как считается, стало последней каплей, подтолкнувшей девушку к ужасному поступку.

На судебном слушании несовершеннолетняя признала свою вину и выразила сожаление. Учитывая обстоятельства и возраст девушки, суд признал ее виновной в умышленном убийстве и приговорил к восьми годам лишения свободы. Кроме того, семья девушки должна компенсировать более 24 тысяч гривен за расходы на судебные экспертизы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом агрессивная женщина чуть не убила голову ОСМД.