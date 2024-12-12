Отец и дядя насиловали девочку с инвалидностью несколько лет подряд: как их наказали

Оба задержанных получили длительные сроки лишения свободы

Суд в Сумской области вынес приговор двум мужчинам по обвинению в изнасиловании лица, не достигшего совершеннолетнего возраста.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура. Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте 44 и 47 лет, соответственно. Они оказались родными братьями, имели семьи и детей. По данным следствия, с 2016 года один из них систематически насиловал свою дочь 2005 года рождения, у которой были обнаружены психическое расстройство и проблемы умственного развития.

С 2018 года аналогичные преступления совершил родной дядя, который жил в одном помещении с братом и его семьей.

О факте преступлений правоохранителям стало известно весной 2021 года. Тогда в полицию обратилась местная жительница: она рассказала, что увидела на теле своей родственницы повреждения и пришла в ужас, когда узнала, что на самом деле с ней произошло. В ходе следствия факты совершения изнасилования подтвердились.

Также стало известно, что отец девочки отвечал в суде еще и за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, которой в то время было 15 лет, а также за попытку изнасиловать 14-летнюю племянницу. Но девочки сопротивлялись, поэтому у злоумышленников ничего не получилось.

Суд признал двух братьев виновными сразу по нескольким пунктам ст.152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование) и назначил наказание каждому:

44-летний мужчина получил 15 лет лишения свободы;

его 47-летний брат был осужден на 12 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кировоградской области был осужден мужчина за изнасилование собственной дочери с использованием наркотиков.