Батько та дядько ґвалтували дівчинку з інвалідністю кілька років поспіль: як їх покарали

Обидва затримані отримали тривалі терміни позбавлення волі

Суд у Сумській області виніс вирок двом чоловікам за звинуваченням у зґвалтуванні особи, яка не досягла повнолітнього віку.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура. Зловмисниками виявилися чоловіки віком 44 та 47 років, відповідно. Вони виявилися рідними братами, мали сім’ї та дітей. За даними слідства, з 2016 року один із них систематично ґвалтував свою дочку 2005 року народження, у якої було виявлено психічний розлад та вади розумового розвитку.

З 2018 року аналогічні злочини скоїв рідний дядько, який мешкав в одному приміщенні з братом та його родиною.

Про факт злочинів правоохоронцям стало відомо навесні 2021 року. Тоді до поліції звернулася місцева мешканка: вона розповіла, що побачила на тілі своєї родички ушкодження і жахнулася, коли дізналася, що насправді з нею сталося. Під час слідства факти скоєння зґвалтування підтвердились.

Також стало відомо, що батько дівчинки відповідав у суді ще й за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї доньки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю. Але дівчатка чинили опір, тому у зловмисників нічого не вийшло.

Суд визнав двох братів винними одразу за кількома пунктами ст.152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування) та призначив покарання кожному:

44-річний чоловік отримав 15 років позбавлення волі;

його 47-річного брата засудили на 12 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Кіровоградщині було засуджено чоловіка за зґвалтування власної доньки з використанням наркотиків.