В Одесской области мужчина попал под поезд: детали трагедии (фото)

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью

Во вторник, 29 октября, под Одессой мужчина попал под колеса грузового поезда и получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области. Трагедия произошла в населенном пункте Выгода к северу от Одессы.

По словам машиниста поезда, он подал звуковые сигналы и экстренно затормозил, но несмотря на срочные меры, предотвратить катастрофу не удалось.

На место приехали работники следственно-оперативную группу Одесского районного управления полиции №2. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии и личность погибшего.

По данному факту решается вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее за собой гибель людей).

Между тем одесские Telegram-паблики пишут, что погибшим был молодой парень. Он якобы был в наушниках в момент гибели.

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