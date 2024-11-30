На Закарпатье во время застолья взорвалась граната: из семьи выжил только подросток (фото)

Обстоятельства ЧП устанавливаются

Поздним вечером в пятницу, 29 ноября, в одном из сел на Закарпатье произошла страшная трагедия — в результате взрыва гранаты погибло сразу три человека из одной семьи. В живых остался только 14-летний подросток.

Как оказалось, все погибшие распивали спиртные напитки. Детали ЧП рассказали в пресс-службе Полиции Закарпатской области.

Известно, что в полицию за помощью обратился 14-летний подросток, который обнаружил в одной из комнат труп своего дедушки. Мальчик находился в шоковом состоянии и больше ничего рассказать не смог.

Прибышие на вызов оперативники в доме посреди комнаты обнаружили тела трех человек: 32-летней матери подростка, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.

Правоохранители установили, что в тот вечер взрослые члены семьи распивали алкогольные напитки. Во время застолья 32-летняя женщина взяла в руки гранату неизвестного происхождения и внезапно выдернула чеку.

В считанные секунды раздался взрыв и все три человека, которые находились в комнате, погибли. Трагедия произошла на территории села Малый Березный Ужгородского района Закарпатской области.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили еще три спрятанных гранаты. Боеприпасы изъяли и направили их на экспертизу.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Кроме этого правоохранители устанавливают происхождение изъятых боеприпасов.

По данному факту начато досудебное расследование.

Трагедия произошла в селе Малый Березный на Закарпатье

Напомним, в столице полицейские задержали злоумышленника, который бросил гранату на стадион, где в этот момент находилась группа подростков. К счастью, граната оказалась страйкбольной и массовых жертв удалось избежать. При этом пострадал один из парней — ему понадобилась помощь медиков.

Хулиган был задержан. Свои действия он объяснил тем, что хотел "пошутить и напугать" собравшихся.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Львовщине пьяный мужчина взорвал в квартире гранату и чуть не убил всю свою семью. Родственники злоумышленника чудом не пострадали.