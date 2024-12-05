На остановке в Днепре подростки жестоко избили мужчину: что известно (видео)

Полиция проводит расследование

В Днепре на остановке общественного транспорта избили мужчину. Нападавшими оказалась группа подростков.

Информация об этом появилась в одном из местных пабликов. Отмечается, что инцидент случился прямо в центре города.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

На видео видно, что всего нападавших было четверо. Мужчина, на которого они набросились с кулаками, сидел на лавочке на трамвайной остановке.

Слышно, как один из парней, который наносил удары говорит следующую фразу: "веди себя достойно". Причина данного инцидента остается неизвестной.

Полиция города Днепр начала расследование по данному факту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в городе Кривой Рог двое молодых людей жестоко избили военнослужащего ради наживы. Злоумышленники подошли к потерпевшему и внезапно начали потасовку. Они его сильно избили и отобрали мобильник. В настоящее время ведутся следственные действия, собираются дополнительные доказательства и обстоятельства уголовного производства. Им грозит от 7 до 10 лет за решеткой по законам военного времени.