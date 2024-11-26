В Тернопольской области мужчина жестоко изнасиловал 88-летнюю бабушку: она была не первой его жертвой

Подозреваемый уже ранее был судим

В Тернопольской области мужчина изнасиловал пожилую пенсионерку. Мужчина обманом выманил её из дома, а затем напал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области. По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 ноября в Чортковском районе. Вечером в этот день местный житель постучал в окно к 88-летний бабушке, которая находилась у себя дома.

Неизвестный попросил у женщины чаю, чтобы согреться, а когда та открыла дверь, то сразу напал на неё, избил и изнасиловал. Из-за полученных травм пострадавшая попала в реанимацию.

Правоохранители, узнав о произошедшем, незамедлительно преступили к поискам злоумышленника. Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель 1978 года рождения. Он уже отбывал наказание за половые преступления, совершенные в отношении еще одной пенсионерки.

В настоящий момент он задержан. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России священник пытался изнасиловать девушку.