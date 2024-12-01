В Днепре BMW на полном ходу влетел в легковушку: погибла маленькая девочка (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 558
В сети говорят, что водитель летом сбил подростков на переходе
В Днепре произошло смертельное ДТП с участием автомобилей BMW и Ford. В результате столкновения погибла 10-летняя девочка.
Об этом пишет пресс-служба областной полиции в Facebook. Отмечается, что помимо девочки в "Форде" находилось еще три человека, включая двух малолетних детей. Они получили травмы и были доставлены в больницу.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW, в районе остановки общественного транспорта Детский комбинат, допустил столкновение с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота", — говорится в сообщении. Водителя BMW задержали на месте происшествия.
В сети пишут, что в этот момент на месте столкновения не работали светофоры из-за отключения света, однако "БМВ" двигалась на большой скорости и даже не пыталась притормозить.
В местных telegram-каналах сообщают, что водитель "БМВ" из Новомосковского района города, а зовут его Арсен. Также утверждается, что летом эта же машина (номер КТ 7777 ВТ) сбила двух подростков на переходе в Днепре. Утверждается, что тогда водителю удалось избежать наказания.
В сети также появилось видео, на котором видно лицо мужчины, вероятно, являющегося владельцем автомобиля.
Напомним, в Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 13-летний парень. Трагедия произошла в городе Желтые Воды.