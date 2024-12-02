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Страшное ДТП произошло на горнолыжном курорте Франции, потому что водитель сэкономил на платной дороге

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
ДТП во Франции Новость обновлена 02 декабря 2024, 14:17
ДТП во Франции. Фото Коллаж "Телеграф"

По данным полиции, в регионе есть дорога не с такими крутыми поворотами, но она платная

В воскресенье в горах Франции произошла масштабная автобусная авария. Транспортное средство с 47 пассажирами разбилось на горной трассе N-320 вблизи курорта Порт-Пюйморанс.

По официальным данным Службы экстренной медицинской помощи Каталонии, в результате ДТП погибли два человека. 32 пассажира нуждались в медицинской помощи: трое в критическом состоянии, пятеро со средними травмами и 24 с легкими повреждениями. Об этом сообщает издание Сatalannews.

Автобус следовал с горнолыжного курорта Пас-де-ла-Каса в Андорре, начальный пункт маршрута – город L’Hospitalet de Llobregat возле Барселоны. По предварительным данным, водитель не воспользовался платной дорогой и двигался по горному перевалу.

Дорога, где произошла авария

На место происшествия привлекли более 120 спасателей. Службы экстренной помощи Каталонии направили семь наземных бригад и медицинский вертолет. Четыре спасательных вертолета участвовали в эвакуации пострадавших.

Большинство пассажиров – выходцы из Испании колумбийского происхождения. Для выживших рядом с курортом открыли временный центр поддержки.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что ужасное ДТП произошло на Днепропетровщине. Кабину фуры практически снесло.

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#ДТП #Франциия