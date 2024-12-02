Подозрение объявили, но не тому: кто был за рулем во время страшного ДТП в Днепре и что ему грозит

Выяснилось, что за рулем мог находиться не 17-летний водитель

Следователи Днепра сообщили об избрании меры пресечения подозреваемому по делу о смертельном дорожном происшествии. В результате страшного ДТП вечером 1 декабря погибла 10-летняя девочка, еще 2 ребенка получили серьезные травмы. Сначала сообщалось, что за рулем находился 17-летний парень, который уже летом сбивал пешеходов, и дело якобы "замял" его влиятельный отец. Но из информации, которую приводят правоохранители, следует, что за рулем был не он, а 19-летний местный житель.

Водителю грозит до 8 лет лишения свободы за совершенную аварию. Об этом сообщается в Днепропетровской областной прокуратуре. "При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении 19-летнему водителю в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Детали об аварии

ДТП произошло 1 декабря 2024 года на микрорайоне Красный Камень. Водитель автомобиля BMW, превышая скорость, допустил столкновение с Ford. В результате столкновения погибла 10-летняя пассажирка Ford. Полицейские установили маршрут движения BMW до момента аварии. Следствие изъяло видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших ход событий. Был назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая.

Первоначально местные СМИ распространили информацию о причастности к аварии 17-летнего Арсения Бессонова. Однако впоследствии правоохранители опровергли эту версию. По данным УНН, за рулем находился не Бесссонов, а 19-летний житель Днепра Валерий Олещенко.

Ранее утверждалось, что Бессонов якобы был замешан в предыдущей аварии, когда сбил людей на пешеходном переходе. Но сообщили о подозрении именно 19-летнему днепрянину.

Следствие продолжает собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства резонансного дорожного происшествия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также ранее "Телеграф" писал, что девушки, сбитые в Днепре, в крайне тяжелом состоянии. У одной из них сохраняется серьезная угроза жизни.