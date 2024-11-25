Авто отбросило пешехода под встречную машину: появилось видео ужасного ДТП во Львовской области

Страшные кадры попали на видео

На Львовщине 22 ноября около 17:30 на автодороге "Львов — Самбор — Ужгород" произошло страшное ДТП, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, водитель грузовика MAN TGA, 42-летний житель региона, совершил наезд на пешехода. Событие попало на видео.

На видео видно, что в момент аварии 36-летний житель Самборского района шел по дороге в попутном направлении. Как рассказывают в полиции области, в результате мощного удара его отбросило встречную полосу движения. Далее два автомобиля Fiat Fiorino и BMW 530D, которыми управляли местные 53-летний и 37-летний мужчины, также наехали на потерпевшего.

От полученных травм мужчина погиб мгновенно. Правоохранители квалифицировали событие по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Осторожно! Видео содержит чувствительные кадры

Предусмотренная законодательством санкция по этой статье составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Также водителя могут лишить прав вождения на срок от трех до восьми лет. В настоящее время идет расследование.

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