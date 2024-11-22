Известный украинский военный и писатель попал в жуткое ДТП: машина превратилась в фарш (фото)

К счастью, мужчина жив

Украинский писатель и военный Сергей Лещенко (Сайгон) попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Его автомобиль слетел с трассы и перевернулся.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook и отметил, что ДТП случилось вчера, 21 ноября. По словам Сайгона, он получил серьезные травмы.

"Я в сознании, есть переломы, не могу пить и есть, что еще х** его знает. Накачали обезболив, стабилизируют, дальше в Киев лечиться. Извините, что подвел", — написал военный.

Также Сайгон опубликовал соответствующее фото на своей странице. На нем видно, что автомобиль получил серьезные механические повреждения.

"Это тот случай, когда я не хочу, но прошу помощи, потому что уже вижу, что не вывезу. КартаМоно 5375414143948742", — пишет в посте Сайгон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на трассе под Хмельницком произошло страшное ДТП. на трассе сообщением "Стрый — Изварино" около 10:00 часов столкнулись грузовик Renault Premium и легковой автомобиль "ВАЗ". В результате столкновения "ВАЗ" превратился в груду металла, а 34-летний водитель скончался на месте. Удар был настолько сильным, что легковушку буквально смяло, а части кузова разлетелись по проезжей части.