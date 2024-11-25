Рейсовый автобус влетел в грузовик в Одесской области, много травмированных (фото)

Водитель не справился с управлением автобусом

В городе Черноморск Одесской области произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автобуса и грузовика пострадали 11 пассажиров рейсового автобуса.

Инцидент произошел утром 25 ноября около 8 часов на одной из городских улиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

По предварительной информации правоохранителей, 54-летний водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством из-за невнимательности. Мужчина не рассчитал расстояние и допустил столкновение с полуприцепом тягача, припаркованным на обочине проезжей части.

В результате аварии травмы разной степени сложности получили 11 пассажиров в возрасте от 46 до 75 лет. Их госпитализировали в районную больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники патрульной полиции. Правоохранители проводят служебное расследование и устанавливают точные обстоятельства инцидента.

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