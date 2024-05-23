Под Киевом поезд сбил 9-летнюю девочку: от травм ребенок скончался на месте (фото)

Следователи начали досудебное расследование

В Киевской области в Бориспольском районе поезд сбил ребенка. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Трагический инцидент произошел в среду, 22 мая, на 24 километре железнодорожного пути перегона "Барышевка — Борисполь".

"Предварительно установлено, что электропоездом сообщения "Гребёнка — Киев", который двигался в направлении столицы, смертельно травмирована 9-летняя девочка", — говорится в сообщении.

По предварительной информации правоохранителей, девочка вместе с другими детьми находилась на путях и не среагировала на сигнал машиниста.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи, но, к сожалению, ребенок умер.

На месте происшествия

"По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей, следователи начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины)", — отмечают правоохранители.

Полиция призывает родителей следить за досугом детей и интересоваться их местонахождением. Также напоминает, что железная дорога – это зона повышенной опасности.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области во время пожара погибла семейная пара вместе с малолетним ребенком. Труппы людей обнаружили спасатели при ликвидации возгорания.