Выстрелил из ружья в соседа: на Киевщине расследуют жестокое убийство

Фигурант может провести за решеткой до 15 лет

На Киевщине мужчина выстрелил из ружья в своего товарища. Злоумышленнику объявили о подозрении в убийстве.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Событие произошло в Белоцерковском районе.

Как выяснило следствие, мужчины вместе распивали спиртные напитки в доме подозреваемого. Впоследствии товарищи вышли во двор, там уже у них возник словесный конфликт. Во время ссоры фигурант вынес из дома заряженное охотничье ружье и выстрелил в своего оппонента.

"На Белоцерковщине полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве 34-летнего товарища после конфликта, произошедшего на фоне совместного употребления алкоголя. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", — говорится в сообщении.

Орудие преступления

Подозреваемым оказался 39-летний сосед погибшего. В организме мужчины было обнаружено около 2,4 промилле алкоголя.

"Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, по факту умышленного убийства сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 115 УКУ)", — отмечают в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы. В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания.

Ранее "Телеграф" писал, что на Киевщине задержали мужчину, который забил до смерти ногами своего товарища. После совершения преступления злоумышленник неделю скрывался в лесу.